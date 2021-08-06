Ми для країн НАТО у кращому випадку виклик, в гіршому загроза, – політолог

Україна багато років намагається вступити до Організації Північноатлантичного договору. Питання членства в НАТО – політичне.

Таку думку в ефірі "Про головне" з Катериною Соляр на 24 каналі висловив політолог, доктор політичних наук Ігор Петренко. За його словами, вступ в Альянс – питання не винятково реформ.

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"Ми для країн НАТО у кращому випадку виклик, в гіршому – загроза", – наголосив Петренко.

Політолог: В НАТО розуміють чинник Росії

Він відзначив, що в організації чудово розуміють чинник Росії і не дуже хочуть вступати у протистояння, розуміючи ризики та те, на що готова держава-агресор.

Зокрема Україна, як і інші країни, у 2014 році не очікувала, на що може піти Росія. Хоча й із 2008 року були тривожні дзвінки, зокрема щодо Грузії.

Ми повинні однозначно наполягати на вступі в НАТО і ЄС. Ми повинні про це заявляти, робити реформи. Але також ми можемо використовувати інші механізми,

– зазначив політолог.

Наприклад, бути головним союзником США поза НАТО і використовувати всі ті механізми, які передбачає відповідний статус.

Або ж, як сказав Петренко, отримувати чіткі гарантії від українських партнерів в контексті конкретних договорів, зокрема на постачання озброєння. Він зауважив, що Україна зробила важливий крок – у нас на високому рівні співпраця з Великою Британією, Туреччиною.

Вступ України в НАТО є неминучим

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"Результат, найімовірніше, є неминучим. Але це питання перспективи довгих років, багато залежить від подій, які розвиватимуться в Росії", – зауважив експерт.

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