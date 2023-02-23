У Маріуполі знову було гаряче: мерія повідомляє про гучні вибухи та масштабну пожежу

Після окупації Маріуполя росіяни думали, що встановили тотальний контроль над містом. Однак, схоже, що відпочинок для окупантів закінчився й варто їм вже пакувати валізи додому.

У NYT зазначають, що вибухи у Маріуполі підтверджують той факт, що ЗСУ можуть вдарити по тилу російських окупантів.

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Що відомо про нові вибухи в Маріуполі

У ніч на 23 лютого в Кальміуському районі міста пролунали три потужні вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив також, що на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча знову щось палало.

В районі ЖМР 17 зникло електропостачання. Окупанти одразу завели стару платівку про ППО, тому що пояснити правдою складно,

– йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, ЗСУ продовжує надсилати палкі привітання російській армії з днем народження.

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