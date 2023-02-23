У Маріуполі знову було гаряче: мерія повідомляє про гучні вибухи та масштабну пожежу
Джерело:Андрющенко Time
Після окупації Маріуполя росіяни думали, що встановили тотальний контроль над містом. Однак, схоже, що відпочинок для окупантів закінчився й варто їм вже пакувати валізи додому.
У NYT зазначають, що вибухи у Маріуполі підтверджують той факт, що ЗСУ можуть вдарити по тилу російських окупантів.
До теми Після серії вибухів у Маріуполі окупанти підняти в небо літаки: росіяни ниють про "нову зброю"
Що відомо про нові вибухи в Маріуполі
У ніч на 23 лютого в Кальміуському районі міста пролунали три потужні вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив також, що на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча знову щось палало.
В районі ЖМР 17 зникло електропостачання. Окупанти одразу завели стару платівку про ППО, тому що пояснити правдою складно,
– йдеться у повідомленні.
За словами Андрющенка, ЗСУ продовжує надсилати палкі привітання російській армії з днем народження.
"Бавовна" у Маріуполі: останні новини
- Перші вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали ввечері 21 лютого. Згодом – вночі проти 22 лютого та вранці. Андрющенко заявляв, що ЗСУ вдарили в склад з боєприпасами та військову базу загарбників.
- За даними посадовця, зафіксовано влучання в склад боєкомплекту в аеропорту Маріуполя "з прекрасним відгуком детонації" та в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК імені Ілліча, що у Кальміуському районі.
- Після цього окупанти підняти в небо літаки та почали нити про "нову зброю" ЗСУ. Пропагандисти були шоковані та написали, що варто чекати "бавовни".
- Зазначимо, що вибухи ввечері 21 лютого пролунали не тільки в Маріуполі. Раніше повідомлялося, що неспокійно було у Донецьку, Харцизьку, Дебальцевому, Іловайську.