Квиток в перший ряд: чи потрапить Порошенко до реєстру олігархів

Так званий закон про олігархів підтримали в першому читанні 275 народних депутатів. Перший, хто може офіційно потрапити до реєстру багатіїв – п'ятий президент України Петро Порошенко.

За 20 років в політиці він встиг побути в усіх іпостасях: від депутата аж 5 скликань і двічі міністра – до гаранта. Разом зі статками та телеканалами це забезпечує Порошенку квиток в перший ряд серед кандидатів на отримання статусу олігарха.

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"Він був бізнесменом, перейшов в політику. А коли ти переходиш в категорію політики ти, очевидно, маєш позбутися своїх бізнесів, принаймні, не бути їхнім власником. Бо в наших реаліях це працює на утримання партії і ні для кого не секрет, що він міг фінансувати свою партію", – сказав політолог Тарас Семенюк.

Синхронно з політичною кар'єрою Порошенка зростали і статки його родини. У 2021 році колишній президент посів 7 місце у рейтингу Forbes – з капіталом в 1,6 мільярда доларів. Запропонований його наступником закон передбачає, що олігархом вважатимуть людину, яка:

бере активну участь у політичному житті;

має вплив на ЗМІ;

є монополістом у тій чи іншій галузі;

володіє активами понад 2 мільярди гривень, тобто це 73 мільйони доларів.

За словами експертів, з цих чотирьох критеріїв Порошенко відповідає як мінімум трьом. Цього достатньо для внесення в майбутній реєстр. І ані від своїх медіа, ані від мандату він точно не відмовлятиметься.

За словами політолога Володимира Фесенка, п'ятий президент давно полюбив політику. Для нього це частина єства, його життя, як і бізнес.

Водночас мені здається, що поступово інтерес до політики значно більший, ніж до бізнесу. Але він і від бізнесу не міг відмовитися, як зазначило його президентство, хоча обіцяв, але не зміг. А від політики тим більше,

– зазначив Фесенко.

Свій найвідоміший актив – кондитерську корпорацію "Рошен" – у квітні 2016 року Порошенко передав в управління. А ось медіаактивами володів, навіть бувши президентом. І в лютому 2020 року на подив усім – сам у себе викупив телеканал "Прямий", який був формально оформлений на іншу особу. Мовляв, для того, щоб захистити канал від атак Зеленського.

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Зниження довіри до Порошенка

Навіть якщо Порошенко опиниться у списку олігархів, як відзначають експерти, все одно залишиться одним з найбагатших людей країни з неабияким впливом на велику політику. Навіть попри те, що довіра громадян до п'ятого президента знизилась і жодним чином не хоче повертатись на рівень початку його президентства.

"Антирейтинг Порошенка зріс. В цьому випадку така боротьба покликана відсторонити його, щоб він не став політиком загальноукраїнського масштабу. Нехай собі буде політиком якогось регіонального штибу, там має свій регіон і тішиться собі", – відзначив Семенюк.



Порошенко може потрапити до реєстру олігархів / Фото EPA

Внесення в список олігархів може створити складнощі бізнесу Порошенку, а от електронну декларацію, яку будуть змушені подавати офіційні олігархи, він і так подає, бувши депутатом.

Усім іншим доведеться звітувати про зустрічі з офіційним олігархом і теми розмов. Та найголовніше, як офіційному олігарху, йому буде заборонено брати участь в політичному житті та фінансувати політичні проєкти.

За словами виконавчої директорки Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк, неможливо позбавити мандату чинного депутата Верховної Ради поза загальною процедурою, тому відбуватиметься правовий хаос.

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"Ми всі розуміємо, що Петро Олексійович фінансує "ЄС" ("Європейську Солідарність" – 24 канал). Це його партія, він її не зможе фінансувати, але буде далі депутатом", – наголосила експертка.

Якщо закон про олігархів ухвалять в другому читанні в теперішній редакції, і п'ятий президент таки опиниться у реєстрі олігархів, то ймовірно намагатиметься оскаржувати таке рішення у судах, за прогнозами експертів, зокрема у Європейському суді з прав людини.