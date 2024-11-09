Під атакою Київ: росіяни запустили кілька груп "Шахедів"

Російські війська ввечері 9 листопада здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників з різних напрямків. "Шахеди" прямують у напрямку Києва. У низці регіонів, зокрема у столиці, лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Окупанти запустили ворожі безпілотники з північного-східного напрямку.

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