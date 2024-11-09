Під атакою Київ: росіяни запустили кілька груп "Шахедів"

9 листопада 2024, 17:05
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Автор: Анастасія Лукашевська

Російські війська ввечері 9 листопада здійснили запуск кількох груп ударних безпілотників з різних напрямків. "Шахеди" прямують у напрямку Києва. У низці регіонів, зокрема у столиці, лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Окупанти запустили ворожі безпілотники з північного-східного напрямку.

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16:53, 09 листопада

Кілька груп БпЛА фіксують над Чернігівщиною, цілі прямують у західному напрямку.

16:50, 09 листопада

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

16:44, 09 листопада

Повітряні сили повідомили про рух БпЛА з Полтавщини на Черкащину.

15:29, 09 листопада

Монітори повідомили про БпЛА, які рухаються з Сумщини на Полтавщину, а незабаром – про групу ворожих безпілотників на Сумщині, що направляються на Чернігівщину.

13:25, 09 листопада

На Сумщині оголосили загрозу ударних БпЛА.

Також Повітряні сили повідомили про групу ворожих безпілотників на Сумщині, що рухаються в напрямку Чернігівщини, а о 14:20 – про БпЛА, що прямують у бік Полтавщини (Лубни).