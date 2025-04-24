Під атакою – залізниця: поранено провідника у Житомирі та машиніста в Києві, пошкоджена колія

Росія вночі 24 квітня завдала масованого удару по Україні. Від ворожого обстрілу знову постраждала залізнична інфраструктура.

Є поранені залізничники та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Поранено двох залізничників

Унаслідок комбінованої атаки на Україну травми дістали провідник у Житомирі та машиніст в Києві.

Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі,

– повідомили в Укрзалізниці.

Окрім того, встановлено, що у Києві та на Харківщині внаслідок атаки є пошкодження технічної колії та адміністративних і технічної будівлі залізниці.

Попри обстріл, поїзди рухаються за графіком.

Нагадаємо, що моніторингові канали повідомляли про застосування Росією крилатих ракет Х-101, крилатих ракет морського базування 3м14 комплексу "Калібр", балістичних ракет типу "Іскандер-М" / KN-23, авіаційних крилатих керованих ракет Х-59/69, ударних БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" тощо.

Відомо, що під атакою перебували Київ, Харків, Павлоград, Житомир, а також агломерації та області. На жаль, окрім багатьох постраждалих, є загиблі.