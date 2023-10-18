Під Бахмутом Сили оборони знищили три танки та особовий склад росіян: динамічне відео

Сили оборони під Бахмутом знищили два ворожих танки Т-80, один Т-72, автомобільну техніку та особовий склад росіян.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як це було у динамічному відео.

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Генерал-полковник також уточнив, хто причетний до успішного знищення ворожої техніки.

"Палають російські танки під Бахмутом. Працює група Асгард підрозділу Очі", – написав Олександр Сирський.

За його словами, група працювала у взаємодії :

ротою аеророзвідки об'єднаної штурмової бригади Лють штурмового полку Цунамі,

групою Шарк 28-ї ОМБр та начальником служби радіоелектронної боротьби,

та кіберборотьби 28-ї ОМБр

Уході успішних атак було знищено танк Т-80, а також уражено Т-72, ще один Т-80, автомобільну техніку та особовий склад росіян.

Динамічне ураження техніки ворога: відео

Актуальні втрати ворога

За даними Генштабу, втрати російської армії станом на 18 жовтня перетнули межу у 290 тисяч загарбників - упродовж минулої доби українські воїни ліквідували ще 620 росіян.

Також збільшилась за добу кількість ліквідованої техніки противника. Зокрема, вже підтверджено знищення ще одного літака ворога, від початку війни росіяни позбулись 319 літаків, а також 6 гелікоптерів – загалом 323 одинці.

Щодо танків за добу ця кількість зросла до 4981 (+2) одиниці, бойових броньованих машин – до 9420 (+15) одиниць, артилерійських систем – до 6944 (+8) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – до 5301 (+10) одиниці, автомобільної техніки та автоцистерн – до 9303 (+10) одиниць.