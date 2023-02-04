Допомагав мирним жителям: Росія вбила під Бахмутом волонтера із США

Російські окупанти вбили біля Бахмута волонтера з США Піта Ріда. Чоловік надавав допомогу цивільному населенню.

У Бахмуті загинув відомий американський волонтер Піт Рід. Росіяни вбили його у четвер під час надання допомоги цивільному населенню.

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Загинув допомагаючи іншим

Група з надання гуманітарної допомоги Global Response Medicine, яку довгий час очолював Рід, повідомила, що волонтера внесли до списку "загиблих при наданні допомоги" під час місії з іншою організацією.

В Бахмуті, Україна, загинув засновник GRM Піт Рід. Піт був основою GRM, обіймаючи посаду голови правління протягом 4 років. У січні Піт відійшов від GRM, щоб працювати з Global Outreach Doctors у їхній місії в Україні, і був убитий під час надання допомоги,

– йдеться в повідомленні.

33-річний Піт Рід, ветеран морської піхоти США, обіймав посаду президента правління організації GRM протягом 4 років.

Піт Рід / Фото з інстаграму Global Response Medicine

"Він прожив життя, служачи іншим, спочатку як нагороджений морський піхотинець США, а потім у сфері гуманітарної допомоги. GRM намагатиметься вшанувати його спадщину та самовіддане служіння, яке він практикував", – зазначають його колеги.

Що відомо про волонтера

Державного департаменту США підтвердив у коментарі CNN "нещодавню смерть громадянина США в Україні".

Дружина волонтера, Алекс Кей Поттер, зазначила що її чоловік не тільки жив заради свого обов'язку, але й, очевидно, загинув, рятуючи життя іншого члена команди.

Він евакуював мирних жителів і допомагав пораненим, коли його автомобіль швидкої допомоги обстріляли. Він помер, роблячи те, що дало йому життя і що він любив, і, мабуть, рятуючи члена своєї команди своїм власним тілом,

– розповіла вона.