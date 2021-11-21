Під Бердичевом на зустрічній зіткнулися 2 авто: водії та пасажири у лікарні
Джерело:поліція Житомирщини
Під Бердичевом, що на Житомирщині, сталася аварія з багатьма постраждалими. Між селами Маркушами та Обухівкою зіткнулися автомобілі Chrysler та ВАЗ.
ДТП трапилася 20 листопада близько 10:45 на автодорозі Бердичів – Хмільник. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини.
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Постраждали 5 людей
За попередньою інформацією, 62-річний водій автомобіля Chrysler, киянин, не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Через це він виїхав на зустрічну смугу, де й зіштовхнувся з ВАЗом. Ним керував 41-річний мешканець Вінниччини.
Моторошна ДТП на Житомирщині / Фото Нацполіції
У результаті зіткнення обидва водії та пасажири їхні авто зазнали травм різного ступеню тяжкості. Усіх госпіталізували до реанімаційного відділення Бердичівської районної лікарні.Довідка. В автомобілі ВАЗ на момент ДТП також перебувала 55-річна жителька Вінницької області. Пасажирами автомобіля Chrysler були 64-річна жителька Буковини та 53-річна киянка.
У справі триває слідство
Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП у рамках кримінального провадження. Його розпочали за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
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