Під Берліном спалахнула потужна лісова пожежа: сотні людей евакуювали

У регіоні Бранденбург під Берліном спалахнула масштабна лісова пожежа. Через вогонь декілька сотень людей довелось евакуювати.

Попередньо відомо, що пожежі виникли через сильну спеку. Вогонь охопив майже 100 гектарів лісу під столицею Німеччини.

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Під Берліном спалахнули пожежі

Орієнтовно 700 людей довелось евакуювати з трьох районів міста Тройенбрітцен. За даними Daily Mail, четвертий район міста перебуває під загрозою. Всього у місті живе орієнтовно 8 тисяч жителів.

Ми просимо всіх жителів покинути свої домівки.. це не навчання,

– повідомила влада міста.

У будівлі ратуші містечка для людей організували аварійне житло.

Попередньо відомо, що:

пожежа спалахнула ще в п'ятницю ввечері 17 червня;

вже в суботу влада попередила, що вогонь швидко поширюється;

сильний вітер прискорює розповсюдження вогню;

у Бундесвері повідомили, що кілька гелікоптерів федеральної поліції та армії надають повітряну підтримку пожежним, черпаючи воду з озера біля цього району.

Німецька влада повідомила, що температура повітря в Єврові знизиться. Однак, перед цим очікують дощі та грози.

Коротко про аномальну спеку в Європі та пожежі

17 червня Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що у Західній та Центральній Європі буде хвиля екстремально високих температур. Зокрема у Франції та Іспанії вже зафіксовані рекордні для початку літнього сезону показники – понад 40 градусів тепла.

У іспанському метеорологічному агентстві повідомили, що востаннє настільки високі температури в Іспанії були понад 40 років тому. Натомість у Франції такої спеки не було досі ніколи.

Всесвітня метеорологічна організація попередила, що ця хвиля неймовірно спекотної погоди виникла через зміну клімату. Такі зміни є засторогою на майбутнє, адже щороку вони трапляються все частіше і серйозніші через людський чинник.

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