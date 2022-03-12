Під бомбами гріють сніг, щоб пити: українці шукають родичів у блокаді Маріуполя

Російські війська створюють гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Вони перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла. Пошкоджене залізничне сполучення, зруйновані мости, розтрощені потяги. А на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі 9 березня окупанти скинули декілька бомб.

Українці розповіли "24 каналу", що не мають зв'язку з родичами та не знають, чи залишилися вони живими. Шукають як власних дітей, так і батьків.

Важливо! Із Запоріжжя у Маріуполь виїхала гуманітарна допомога та автобуси для евакуації

" Їй зробили операцію, і на другий день почалася війна"

Наталія Гладкая розповіла, що її мати була направлена ​​до Маріуполя до лікарні на операцію. Все починалося як звичайно та нічого не віщувало лиха. Їй зробили операцію, і на другий день почалася війна. Їх перевезли з лікарні, яка знаходилася за адресою Металургійна 1, в іншу, бо там не було притулку.

Перевезли їх у пологовий будинок № 2, що на лівому березі. Сказали, що там хороше укриття. Щоденно там ставало все більше і більше людей, дітей, породіль, вагітних і власне самих лікарів. З четвертого березня зник повністю зв'язок,

– розповіла дівчина.

Мати Наталії Гладкої / Фото – з особистого архіву Наталії Гладкої

У них вже не було світла і тепла, і воду їм привозили не часто. Світло було іноді тільки від генератора, для якого паливо приносили військові. Вже понад тиждень вона не знає, як там вони – телефони лікарень та укриття не доступні, як і номер матері.

Якщо у вас є можливість якось допомогти, звернути увагу на це лихо! І врятувати людей! То прошу Вас, врятуйте пологовий будинок №2, лівий берег!

– сказала вона.

"Він встиг сказати, що немає їжі та води"

Батько чоловіка Яни Бриндуляк працював у відрядження в Маріуполі, але не встиг виїхати до обстрілу. Останній раз зв'язок з ним був четвертого березня. Він встиг сказати, що немає їжі, води та електропостачання. У будинку разом з ним було шестеро людей.

Якщо у вас є можливість хоть щось дізнатися, то буду дуже вдячна. Його звати Василенко Сергій Володимирович. Ми б дуже хотіли швидше його бачити або дізнатися хоч якусь інформацію про нього. Невідомість вбиває ще більше. Я дуже прошу якнайшвидше евакуювати людей з Маріуполя,

– сказала Бриндуляк.

Василенко Сергій / Фото – з особистого архіву Яни Бриндуляк

"Батьки – люди з інвалідністю"

Вікторія Зініна розповіла, що її батьки – люди з інвалідністю. Батько – сліпий та хворіє діабетом. На двох ногах у нього немає стоп. Мати також хворіє та вже два роки не виходить з квартири.

У неї хвороба Паркінсона. До війни до них приходила жінка, доглядала. Зараз, впевнена, що вони покинуті. Вони проживають у Маріуполі. Бульвар Шевченко, будинок 262. Я читала, що в будинку вибиті всі вікна. Вижити в таких умовах дуже складно. Не можу ні з ким зв'язатися, щоб отримати якусь інформацію,

– сказала вона.

Батьки Вікторії Зініни / Фото – особистий архів Вікторії Зініни

Жінка народилася і жила в Україні. Зараз є громадянкою Ізраїлю. Однак, вилітає до Варшави, з Варшави на Львів і далі на Запоріжжя, щоб при першій нагоді в'їхати до Маріуполя.

Я прошу весь світ, почуйте нас, відкрийте очі і подивитися в наше обличчя! Крім розпачу, страждання та безнадії ви не побачите нічого. У вас теж є діти, мами, тато і близькі вам люди, які ви любите! Так чому ж ви дозволяєте страждати нам? Ми ж такі, як ви! Тільки сильніші духом! Я благаю про одне, прошу закрийте небо! Сьогодні прийшли вбивати наших рідних, завтра прийдуть і до вас!

– заявила Зініна.

"Я плачу, кричу всі дні"

Наталія Данилюк також втратила зв'язок з власними дітьми, які в Маріуполі. Серед них – зовсім маленька дитина. Жінка наголосила, що у місті немає води, світла та газу.

Я плачу, кричу всі дні. Я прошу вас писати скрізь про допомогу людей. Щоб евакуювали дітей, жінок. Щоб швидше виконували своє завдання, а не займалися переговорами, які нічого не рішають. Моє серце розривається від болю, що я не можу навіть поїхати туди, щоб забрати їх. Прошу вас пишіть, щоб наші політики скоріш евакуювали людей. Це просто страшно,

– наголосила вона.

Маріуполь / Фото – Маріупольська міська рада

"Підігрівають сніг на вогні, щоб потім пити"

Родина Тетяни Ганжі також у Маріуполі. Дівчина розповіла, що не чула рідну мати вже вісім днів. 8 березня їй зателефонував рідний брат буквально на 30 секунд, знайшовши зв’язок. Вони ховаються під парковкою з котом. В них немає їжі й вони підігрівають сніг на вогні, щоб потім пити, адже води також немає. Деякі люди померли від зневоднення, розповіла вона.

Маріуполь обстрілюють в кожному населеному пункті, дуже багато загиблих. Розбомблені та пограбовані всі магазини. Це вбивство півмільйонного населення, яке там проживає. Це муки, це пекло,

– сказала вона.

Покинути Маріуполь зараз покинути неможливо, тому що він оточений російською армією. Постійно відбуваються обстріли цивільних людей.

Моя родина може померти. Міста вже не існує,

– додала вона.

До теми У Маріуполі ситуація дуже складна: ворог тримає місто в заручниках, влаштувавши акт геноциду

"Вони, можливо, навіть не знають про можливу евакуацію"

Сергій Шлик востаннє чув своїх батьків Наталію та Михайла Найденови.

Вже 9 днів немає з ними зв'язку, навіть не знаю що думати. З ними так само родичі з Волновахи, вони приїхали до них на четвертий або на п'ятий день війни і досі десь разом. Вони, можливо, навіть не знають про можливу евакуацію,

– заявив він.

Чоловік додав, що сподівається, що з ними все добре.

Ворог знову обстріляв Маріуполь з літаків: дивіться відео