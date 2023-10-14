Атака на завод із виробництва вибухівки під Брянськом: стали відомі наслідки

13 жовтня росіяни поскаржились, що БпЛА атакували Брянський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини.

Унаслідок цього було пошкоджено дах та вентиляційну камеру. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Які наслідки атаки на завод із виробництва вибухівки у Брянській області

За даними росЗМІ, атаку на Брянський хімічний завод у місті Сельцо здійснили в ніч на 13 жовтня. Попередньо, один безпілотник нібито був знешкоджений, а другий – упав на дах заводу.

Унаслідок атаки пошкодження отримав сам дах та вентиляційна камера виробничого приміщення. Зазначається, що в момент обстрілу із заводу було евакуйовано співробітників.

У Росію часто приходить "бавовнятко"

Нагадаємо, що 11 жовтня вночі Брянську область Росії атакували безпілотники. Під ударом перебували об'єкти на території Суражського району. Постраждалих та руйнувань буцімто немає.

12 жовтня окупанти також бідкалися про гучні вибухи у Брянську. Після цього у місті почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.

Крім того, 30 вересня у Брянській області вибух стався на електропідстанції у селищі Погар. У деяких каналах повідомляли, що по електропідстанції був приліт.

Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР входить до концерну "Техмаш" Держкорпорації Ростех. Концерн "Техмаш" спеціалізується в галузі розробки та серійного постачання боєприпасів.