Під Брянськом окупанти самі збили військовий вертоліт: у мережі показали докази
У місті Клинці Брянської області 13 травня впав російський вертоліт. У мережі оприлюднили докази, що його могли збити самі ж росіяни.
Зокрема, з'явилось відео, де місцеві жителі спостерігають стовп диму, інформує 24 Канал. За їхніми словами, перед падінням вертольота пролунав вибух.
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Вертоліт був військовий
Перед падінням гвинтокрила видно спалах, що й свідчить про збиття. Після вибуху вертоліт почав розвалюватись у повітрі. На уламках повітряного судна видно червону зірку. Очевидно, вертоліт був військовим. Ймовірно, належить Міноборони Росії. Це видно навіть з камуфляжу та наявності рятувального парашута.
Щось підбили і горить,
– заявили очевидці.
Російські екстрені служби стверджують, що вертоліт впав через пожежу двигуна.
Падіння вертольота: відео
Постраждала жінка
Росіяни розповідають, що постраждала 51-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала опіки. Люди, що перебували на борту вертольота, загинули. Їх число встановлюють.
До речі, російські канали мають інформацію, що у Брянській області могли впасти одразу два вертольоти. Один у Клинцях, інший у Стародубі.
Опублікували кадри з місця, де нібито впав другий вертоліт. Ба більше, згодом ЗМІ повідомили, що під Брянськом впав Су-34.