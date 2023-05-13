Під Брянськом окупанти самі збили військовий вертоліт: у мережі показали докази

У місті Клинці Брянської області 13 травня впав російський вертоліт. У мережі оприлюднили докази, що його могли збити самі ж росіяни.

Зокрема, з'явилось відео, де місцеві жителі спостерігають стовп диму, інформує 24 Канал. За їхніми словами, перед падінням вертольота пролунав вибух.

Важливо Хіт-парад самоліквідації: у Брянській області впав вертоліт Мі-8

Вертоліт був військовий

Перед падінням гвинтокрила видно спалах, що й свідчить про збиття. Після вибуху вертоліт почав розвалюватись у повітрі. На уламках повітряного судна видно червону зірку. Очевидно, вертоліт був військовим. Ймовірно, належить Міноборони Росії. Це видно навіть з камуфляжу та наявності рятувального парашута.

Щось підбили і горить,

– заявили очевидці.

Російські екстрені служби стверджують, що вертоліт впав через пожежу двигуна.

Падіння вертольота: відео

Постраждала жінка

Росіяни розповідають, що постраждала 51-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала опіки. Люди, що перебували на борту вертольота, загинули. Їх число встановлюють.

До речі, російські канали мають інформацію, що у Брянській області могли впасти одразу два вертольоти. Один у Клинцях, інший у Стародубі.

Опублікували кадри з місця, де нібито впав другий вертоліт. Ба більше, згодом ЗМІ повідомили, що під Брянськом впав Су-34.