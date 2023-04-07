Під Брянськом повстанці завдали удару по військовому об'єкту: є загиблі та багато поранених
Джерело:ГУР
Російські повстанці завдали удару по військовому об'єкту у Брянській області. Декілька окупантів загинули, багато техніки пошкоджено.
У ГУР повідомили, що російський добровольчий корпус організував "бавовну" під Брянськом. У відомстві одразу зазначили, що мирне населення не постраждало.
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Подробиці вибуху під Брянськом
У Погарському районі Брянської області відбулись заворушення. У Запісоччі російські повстанці знищили двох бойовиків окупаційної армії. Також повідомляється про значну кількість поранених, точну цифру яких ще уточнюють. Зокрема у перехопленні ГУР російський окупант розповів, що було дуже багато швидких.
Крім цього, внаслідок атаки виведено з ладу ворожий БТР, пошкоджено іншу техніку, обладнання та майно окупантів.
Де трапились заворушення: карта
У ГУР зауважили, що останні події в Брянській області свідчать про те, що в середині Росії можливий збройний протест проти чинного режиму.
Попри заяви керівництва Кремля, протест росіян проти діючого режиму цілком можливий. Яскраве підтвердження цьому останні події в Брянській області. Російський добровольчий корпус не вперше проводить подібні заходи, масштаб яких лише зростає. Бійці завдали удару по військовому об'єкту,
– повідомили в ГУР.
У Росії зростає збройний опір
В ефірі новинного телемарафону речник ГУР Сергій Юсов наголосив, що "бавовна" в Росії – прямий наслідок російської політики, вторгнення в Україну та відповідальність Путіна.
Ситуація стає більш напруженою. З'являються місцеві активісти, які готові до збройного опору проти внутрішньої окупації, якою вони вважають владу Путіна і його режиму,
– сказав Юсов.