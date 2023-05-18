Що не день, то "бавовна": біля Бєлгорода знову лунають вибухи

18 травня 2023, 21:31
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Росіяни вже потроху звикають до обстрілів своїх населених пунктів. Так, під російським Бєлгородом місцеві зафіксували чергову "атаку" в небі.

За попередніми даними, у місті спрацювала ППО окупантів. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Невідомий предмет вибухнув у небі біля Бєлгорода

Російські пропагандисти розповіли, що о 19 годині за місцевим часом жителі Бєлгородської області почули потужні вибухи. Згодом у мережі з'явилося відео, на якому видні наслідки, що спричинила "бавовна".

У Бєлгородській області стався вибух: дивіться відео

Очевидці зазначили, що у небі "розірвався невідомий предмет". За їхніми словами, цей вибух спричинив "ефект схожий на салют". 

Наразі достеменно невідомо, що саме спалахнуло у небі. Крім цього, пропагандисти зауважили, що внаслідок "роботи протиповітряної оборони" начебто немає постраждалих чи пошкоджень будівель.

У Росії кожен день трапляється "бавовна"

  • Російські пропагандисти 17 травня заявили, що під Калугою нібито впав безпілотник. Місцеві жителі чули гучні вибухи, а уламки буцімто розкидало на 380-му кілометрі траси А-108.
  • У Курській області вночі 16 травня невідомий безпілотник начебто атакував будівлю місцевого відділку ФСБ. Окупанти стверджують, що внаслідок "удару БПЛА" навіть є поранені.
  • Того ж дня в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії стався потужний вибух. За попередніми даними, епіцентром вибуху став газопровід у Білоярському районі.
  • Крім цього, росіяни 15 травня бідкалися про обстріл населених пунктів Лікоть та Червоний Орач у Курській області. Після цього 600 споживачів набито залишились без світла.

Автор: Владислав Кравцов