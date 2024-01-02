Під час атаки по Києву ракета влучила в лікарню, де проходять реабілітацію військові
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Росія здійснила масовану ракетну та дронову атаку 2 січня. Відомо, що ворог влучив у лікарню, де проходять реабілітацію наші військові.
Зранку 2 січня ворог завдав ракетного удару, використавши ракети як повітряного, так і морського та наземного базування. Відомо, що одна з них влучила у Києві у заклад, де проходять реабілітацію наші захисники.
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Ракета не вибухнула
Детальніше про це розповіли у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України. Генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук отримав доповідь про те, що російська ракета влучила в один із закладів лікування, в якому на реабілітації поранені та травмовані українські захисники. Після цього він разом з оперативною групою виїхав на місце події.
Як з'ясувалося, частина будівлі зазнала пошкодження. На щастя, ракета ворога не вибухнула. Водночас її частина, яка застрягла у підлозі першого поверху, мала бойову частину.
Російська ракета влучила у лікувальний заклад / Фото Командування Медичних сил ЗСУ
Російська ракета влучила у лікувальний заклад / Фото Командування Медичних сил ЗСУ
Негайно ж ухвалили рішення про евакуацію тяжкопоранених пацієнтів до іншого закладу лікування. Решту ж пацієнтів перевели до безпечних місць на території лікувального закладу, а також забезпечили їх належним доглядом.
Після цього за свою роботу взялися сапери. Вони вилучили бойову частину російської ракети. Також вдалося прибрати всі великі уламки ракети завдяки злагодженій роботі фахівців.
Крім того, дах будівлі, пошкоджений ракетою, накрили спеціальним наметом. Інформації про постраждалих внаслідок обстрілу медичного закладу не було.
Станом на вечір 2 січня, цей медичний заклад, постраждалий від російської атаки, працює у штатному режимі. У Командуванні Медичних сил ЗСУ висловили подяку закладу за оперативність, мужність та вмотивованість.
Більшість ракет зранку летіли на Київ
- Так, зранку 2 січня ворог використав стратегічну авіацію, тактичну авіацію, морські ракетоносії та наземні установки. Загалом ворог випустив 99 ракет різних типів.
- Зокрема мовиться про щонайменше 70 ракет Х-101/Х-555/Х-55, запущених з 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", запущених з винищувачів МіГ-31К. Крім того, росіяни запустили три "Калібри" та 12 ракет типу "Іскандер-М"/С-300/С-400, які летіли по балістичній траєкторії. А ще чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П, запущені з Су-35.
- Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося знищити 72 повітряні цілі: 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, а також 3 крилаті ракети "Калібр".