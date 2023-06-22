Масаж завершився комою: у Львові жінку з приватного центру краси забрали у лікарню

У Львові у четвер, 21 червня, жінка звернулася до приватного центру краси за масажем. Однак замість хорошого самопочуття та покращеного тонусу м'язів опинилася у лікарні, куди її забрали у важкому стані з травмою шийного відділу хребта.

Ба більше, під час процедури масажу 35-річна відвідувачка приватного медико-косметологічного центру впала в кому. Наразі усі обставини з'ясовують правоохоронці.

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Стан жінки вдалося стабілізувати

Про те, що такий виклик справді поступав медикам, журналістам підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Жінку госпіталізували у львівську лікарню святого Луки. Як зазначили у пресслужбі Першого медоб'єднання Львова, вона у важкому стані потрапила у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

На щастя, медикам вдалося стабілізувати стан постраждалої. Як розповіли у лікарні слідуючого дня, 22 червня, її стан покращується.

Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки покращується, спостерігається позитивна динаміка,

­– розповіли в лікарні.

Разом з тим медики повідомили про цей інцидент правоохоронним органам. Тож у поліції Львівщини проводять відповідну перевірку.

Салон на дзвінки не відповідає

За даними ZAXID.NET, жінка впала у кому під час процедури масажу у приватному салоні краси, який орендує кабінет на вулиці Пасічній, 160, у приміщенні підприємства "Модем". За цією адресою там розташований медико-косметологічний центр GeraMedic, який з-поміж іншого пропонує й послуги масажу.

Зауважимо, що на сайті цього центру відвідувачам пропонують класичний масаж спини та шиї у день народження лише за 100 гривень. Також там вказаний і контактний номер телефону, однак журналістам за ним з салоном краси так і не вдалося зв'язатися – спершу абонент довго був поза зоною досяжності, а згодом на дзвінки ніхто не відповідав.

Натомість, як зазначили у ЗМІ, вдалося поговорити з власницею закладу, львівською косметологинею Мирославою Герою. Вона у телефонній розмові зазначила, що лише повернулася з-за кордону і поки не знає про цей інцидент у її салоні. Однак Мирослава пообіцяла прокоментувати подію згодом.

Смерть під час масажу