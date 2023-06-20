Під час масованої атаки по Запоріжжю мішенню росіян стало популярне місце відпочинку

Вночі 20 червня окупаційні війська вкотре атакували нашу державу. У Запорізькій області мішенню агресора стало, зокрема, популярне місце відпочинку.

Цієї ночі Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака агресора. Зауважимо, що моніторингові групи повідомляли про близько 8 пусків ракет С-300.

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Російські терористи масовано атакували Запоріжжя

Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила,

– зазначив очільник ОВА.

Також Малашко додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

Секретар Запорізької міськради о 6 ранку написав, що після неспокійної гучної ночі станом на ранок ситуація в обласному центрі стабільна. Куртєв додав, що люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи міста в нормі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що по Запоріжжю та його околицях окупантами випустили 7 ракет С-300. Наразі інформація уточнюється.

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У Львові є влучання у критичну інфраструктуру

Цієї ночі вибухи прогриміли і на Львівщині. Очільник ОВА Максим Козицький після відбою тривоги розповів, що, за попередніми даними, у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

На щастя, люди не постраждали. Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. На місці працюють всі служби.