Під час масованої ракетної атаки у Києві пролунали потужні вибухи: є постраждалі

Уранці 9 березня у столиці пролунав вибух. У Києві та по всій країні усю ніч була загроза ракетних обстрілів.

Вибух пролунав близько 5:50. Про це повідомляє 24 Канал.

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Є загроза нових ударів

Чи це був приліт, чи робота ППО – станом на 5:55 невідомо. Однак моніторингова група Monitor попереджає про загрозу нових вибухів у столиці. Тому бережіть себе та перебувайте в укриттях.

О 05:57 Monitor повідомив про те, що попередньо по Києві могли завдати удару балістикою. Її запускали з Курської області. Зауважимо, що від Курська до столиці відстань у понад 400 кілометрів. Її балістичні ракети здатні подолати за лічені хвилини.

Попередньо у місті міг статися приліт. Як розповідають у мережі, на місці влучання здійнявся стовп диму. Згодом стало відомо про те, що спалахнула сильна пожежа. Ймовірно, окупанти поцілили відразу двома ракетами. Очікуємо на підтвердження від місцевої влади.

За наявною інформацією, у деяких районах Києва відсутнє світло. Офіційно про влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури не повідомляли. Тож поки можемо припустити, що це були превентивні заходи для мінімізації наслідків ракетного удару.

06:25. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що вибухи були у Голосіївському районі Києва. На місце вирушили всі необхідні служби. Деталями він пообіцяв поділитися пізніше.

06:37. У Київській ОВА повідомили про роботу ППО. Мешканців області закликали зберігати інформаційну тишу. Попрохали їх нічого не знімати та не викладати у мережу.

06:58. Кореспонденти "Суспільного" повідомили про черговий вибух у Києві. Попередньо спрацювала ППО. Нагадуємо, що повітряна тривога все ще триває, тож не покидайте укриттів. О 07:00 Monitor підкреслив, що "це ще не все".

07:14. Міський голова підтвердив ще один вибух у Києві. Цього разу приліт стався у Святошинському районі. Туди теж спрямували всі відповідні служби. Відомо, що у дворі одного з житлових будинків горять автомобілі.

Через кілька хвилин він уточнив інформацію щодо цього удару. За словами Віталія Кличка, у Святошинському районі постраждало двоє людей. Їм уже надають допомогу медики на місці.