Янукович спілкувався з Медведчуком під час подій Майдану: кум Путіна мав російський номер

Під час подій на Майдані у 2014 році експрезидент України Віктор Янукович активно спілкувався з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. До того ж у кума Путіна був російський номер.

Про це розповів представник Офісу генпрокурора Олексій Донський в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, Медведчук спілкувався з Януковичем саме під час розстрілів.

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Янукович активно спілкувався з Медведчуком

Як повідомив Донський, 19 лютого Медведчук перебував у Закарпатській області, і вже 20 лютого він вилетів до Криму.

І у момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується мобільним телефоном з Януковичем. Саме безпосередньо під час розстрілів,

– зазначив представник ОГП.

Так, правоохоронці виявили Медведчука через те, що побачили у телефонних з’єднаннях Януковича російського абонента, і це було зафіксовано під час розстрілів на Майдані.

"І нас зацікавило, що це за абонент. І слідчим шляхом ми потім встановили, що цим російським телефоном саме Медведчук і користується", – розповів Донський.

Окрім цього, Медведчук також спілкувався з ексдепутатом Олегом Царьовим, який теж виявився зрадником.

Донський наголосив, що Медведчук не притягнутий до кримінальної відповідальності у справах Майдану. У той час він не займав жодну держпосаду і нараз немає конкретних доказів щодо його участі у цих подіях.

Медведчуку потрібно забезпечити "достойний" кінець життя

25 січня Віктор Медведчук дав інтерв’ю російському телеканалу Russia Today. В ньому кум Путіна скаржився на відібрання українського громадянства. На це відреагував радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Подоляк переконаний, що на слова Медведчука потрібно менше звертати увагу. Натомість необхідно думати про те, як екснардепа повернути на територію України для певних юридичних дій. Подоляк акцентував, що Україна це зробить.

"Історично ми маємо забезпечити Медведчуку такий кінець життя, який буде достойним цього суб’єкта", – сказав Подоляк.