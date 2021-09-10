Під час навчань "Захід 2021" стався масовий спалах дизентерії серед військових

Масштабні військові навчання, які стартували лише 9 вересня, постали перед труднощами. Так, вже на наступний день після початку "Захід-2021" у ЗМІ з'явилася інформація про масовий спалах дизентерії.

Численні випадки підхоплення хвороби зафіксували на полігоні "Погоново", що у Воронежі. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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За його даними, дизентерію підхопили понад 350 російських військових, серед них 20 – у важкому стані. У листі Роспотребнадзору мовиться, що спалах хвороби спричинила неякісна їжа та вода, а також недотримання правил гігієни.

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– написав Анатолій Штефан.

Що відомо про дизентерію? Це захворювання, яке виникає через бактерії роду шигел. Зазвичай воно проявляється у вигляді діареї. Шигели передаються фекально-оральним шляхом. Це означає, що вірус потрапив з фекаліями однієї людини, наприклад, у воду, цю воду випила інша людина і в його організм потрапив вірус.



Лист Роспотребнадзора / Фото Анатолія Штефана

Що кажуть у Міноборони Росії

У збройному відомстві Росії назвали інформацію про спалах дизентерії нібито фейком. У Міноборони переконують, що розсилка фейків в російські ЗМІ має на меті "дискредитацію спільного стратегічного навчання".

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