Під час навчань "Захід 2021" стався масовий спалах дизентерії серед військових
Джерело:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
Масштабні військові навчання, які стартували лише 9 вересня, постали перед труднощами. Так, вже на наступний день після початку "Захід-2021" у ЗМІ з'явилася інформація про масовий спалах дизентерії.
Численні випадки підхоплення хвороби зафіксували на полігоні "Погоново", що у Воронежі. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".
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За його даними, дизентерію підхопили понад 350 російських військових, серед них 20 – у важкому стані. У листі Роспотребнадзору мовиться, що спалах хвороби спричинила неякісна їжа та вода, а також недотримання правил гігієни.
Навчання не встигли розпочатися, а багатирі вже обгадилися. Так тримати не браття,
– написав Анатолій Штефан.
Що відомо про дизентерію?Це захворювання, яке виникає через бактерії роду шигел. Зазвичай воно проявляється у вигляді діареї. Шигели передаються фекально-оральним шляхом. Це означає, що вірус потрапив з фекаліями однієї людини, наприклад, у воду, цю воду випила інша людина і в його організм потрапив вірус.
Лист Роспотребнадзора / Фото Анатолія Штефана
Що кажуть у Міноборони Росії
У збройному відомстві Росії назвали інформацію про спалах дизентерії нібито фейком. У Міноборони переконують, що розсилка фейків в російські ЗМІ має на меті "дискредитацію спільного стратегічного навчання".
Військові навчання "Захід-2021": головне
- У Росії на полігоні Муліно в Нижньогородській області 9 вересня пройшла церемонія відкриття військових навчань "Захід-2021". Вони триватимуть щонайменше до 16 вересня.
- У Міноборони Росії сказали, що навчання "Захід-2021" мають "виключно оборонний характер". Однак у це важко повірити не лише Україні. Так, сусідня Польща теж готується до можливих провокацій під час проведення "Захід-2021".
- Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює, які задуми є у спільних російсько-білоруських військових навчань. Тому наші військові готові до різних кроків зі сторони цих держав.