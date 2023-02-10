Під час нової атаки над Одещиною збили 4 "Шахіди"

Росіяни вчергове атакували Україну, зокрема Одещину, іранськими безпілотниками. Однак в обласній військовій адміністрації регіону повідомили, що Повітряним силам вдалось збити чотири "Шахіди".

У п'ятницю, 10 лютого, близько 20:00 розпочалася третя за день хвиля російського терору. Окупанти запустили чимало іранських дронів-камікадзе по Одеській області та інших містах, проте Збройні Сили не дрімають.

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Загарбники цілили в енергоінфраструктуру

Власне, про збиття БпЛА повідомив о 21:05 глава ОВА Максим Марченко. Він подякував підрозділам протиповітряної оборони, які завжди на сторожі українського неба та вчергове засвідчили свій професіоналізм.

Наші підрозділи протиповітряної оборони в небі над Одещиною ліквідували чотири дрони-камікадзе "Шахід", які намагалися влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури,

– йдеться в повідомленні чиновника.