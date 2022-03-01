Під час обстрілу Харківської ОДА загинула дитина: розпочато розслідування

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало шестеро людей, з них – одна дитина.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування щодо влучання снаряду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Обстріл Харківської ОДА: розпочато досудове розслідування

В результаті авіаудару в будівлю, за попередніми даними, загинуло 6 осіб, серед них 1 дитина. 7 осіб отримали тілесні ушкодження. Точна кількість загиблих та поранених осіб уточнюється.

Зараз триває рятувально-пошукова операція. Зазнали пошкодження будівлі, які знаходяться поруч. Працівниками ДСНС проводиться розбирання завалів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Як виглядає Харківська ОДА після обстрілів:



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