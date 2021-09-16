Під час обстрілу Щастя бойовики поранили мера

На Луганщині окупанти обстріляли населений пункт Щастя. Від час обстрілу отримав поранення керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Дунець.

Про це ЗМІ повідомило джерело у військово-цивільній адміністрації. Там зазначили, що чоловіку вже надали необхідну медичну допомогу.

Важливо Вперше з 2016 року обстріляли Щастя: бойовики накрили мінометами гуртожиток

Мер Щастя отримав поранення під час обстрілу

Постраждалого оперативно прооперували. Як саме він отримав поранення – наразі інформації немає. Відомо, що він у задовільному стані здоров'я.

Обстріляли будинок, поранено керівника ВЦА. Чоловікові зробили операцію, його стан задовільний,

– уточнює джерело.

Як раніше зазначали в ООС, внаслідок обстрілу постраждалий отримав осколкове поранення стегна і черепно-мозкову травму.



Обстрілом зачепило будівлю місцевого гуртожитка / Фото МВС

Що відомо про Олександра Дунця? Він підполковник Збройних Сил України. Керівником військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області Дунця призначили Він підполковник Збройних Сил України. Керівником військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області Дунця призначили 30 жовтня 2020 року. У Щасті не було виборів, тому у 2019 році тут створили ВЦА, а її главу призначив глава області, ним став Олександр Дунець.

Перший обстріл Щастя за 5 років

Окупанти обстріляли Щастя із застосуванням мінометів калібрів 120 міліметри і 82 міліметри. Обстріли відбулися о 6:40 та 7:30 ранку. Ведення вогню окупанти коригували безпілотником. Окупанти діяли з напрямку населеного пункту Весела Гора.



Окупанти вперше за 5 років обстріляли Щастя / Фото МВС

Відзначимо, що Щастя на Луганщині не обстрілювали із 2016 року. Вогнем зачепило місцевий гуртожиток та відділ прикордонної служби.