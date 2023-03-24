Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський Вадим Листопад

У ніч на 24 березня російська армія вкотре обстріляла Сумську область. У результаті атаки є загиблі та поранені.

Росіяни атакували низку громад бомбами, "Шахідами" та РСЗВ. Зокрема, по місту Білопілля окупанти здійснили авіаційний удар, обстріляли з "Градів" та артилерії.

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У результаті атаки загинув поліцейський

Через бомбардування міста загинули 2 людини, ще 9 – отримали поранення. Крім того, зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Згодом стало відомо, що серед жертв обстрілу є правоохоронець, 37-річний Вадим Листопад. Лейтенант поліції загинув під час виконання службових обов'язків.

Загиблий поліцейський був світлою та гідною людиною, відповідальним та професійним працівником. Без батька залишилось двоє дітей та велика родина,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вадима Листопада.



Внаслідок атаки на Сумщину загинув поліцейський / Фото Національна поліція України

Росія обстріляла Сумщину: що відомо