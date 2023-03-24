Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський Вадим Листопад
Джерело:Національна поліція України
У ніч на 24 березня російська армія вкотре обстріляла Сумську область. У результаті атаки є загиблі та поранені.
Росіяни атакували низку громад бомбами, "Шахідами" та РСЗВ. Зокрема, по місту Білопілля окупанти здійснили авіаційний удар, обстріляли з "Градів" та артилерії.
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У результаті атаки загинув поліцейський
Через бомбардування міста загинули 2 людини, ще 9 – отримали поранення. Крім того, зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.
Згодом стало відомо, що серед жертв обстрілу є правоохоронець, 37-річний Вадим Листопад. Лейтенант поліції загинув під час виконання службових обов'язків.
Загиблий поліцейський був світлою та гідною людиною, відповідальним та професійним працівником. Без батька залишилось двоє дітей та велика родина,
– йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки на Сумщину загинув поліцейський / Фото Національна поліція України
Росія обстріляла Сумщину: що відомо
- Цієї ж ночі по місту Ворожба окупанти здійснили обстріл з РСЗВ, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Через обстріл травмовано 1 людину.
- Крім того, у Річківській громаді під вогнем загарбників опинилося село Вири: окупанти здійснили авіаційний удар та атакували село "Шахідом". Унаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи.
- Також окупанти завдали артилерійського обстрілу по селу Річки. У результаті руйнувань зазнали приватні будинки, адміністративна будівля та будівля гімназії.
- У Миколаївській селищній громаді ворог завдав авіаційного удару по агрофірмі. Пошкоджені виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка. Також вночі був обстріл Новослобідської громади, де, на щастя, без наслідків.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області.