Удар по евакуаційному авто у Вовчанську: окупанти вбили 41-річного майора поліції

Російські окупанти вдарили в евакуаційну машину поліцейських, які займались евакуацією людей з Вовчанська. На жаль, машина, у якій були двоє правохоронців, вибухнула.

Трагедія трапилась 22 травня 2024 року. Очільник Міністерства внутрішніх прав Ігор Клименко повідомив, що один поліцейський загинув, ще один – зазнав поранень.

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Поліція назвала ім'я загиблого правоохоронця

Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розповів, що ще одна втрата в лавах поліції Харківщини.

Сьогодні (22 травня – 24 Канал) загинув майор поліції Андрій Ладика. Він займався евакуацією у Вовчанську, там, де пекло, яке влаштувала Росія,

– розповів Тимошко.

За його словами, Андрій Ладика разом з іншими правоохоронцями Вовчанського відділу поліції вивозили місцевих мешканців з-під обстрілів.

"Не рахуючись з власним життям. Він це робив для людей, задля їх життя", – пояснив начальник Головного управління Нацполіції на Харківщині.



У Вовчанську загинув правоохоронець / Фото Тимошка

Володимир Тимошко пригадав події 22 травня. Зокрема:

Андрій разом з напарником їхали прямо під обстріли, адже на них чекали люди, які потребували допомоги;

правоохоронці не встигли доїхати – у службову машину Duster влучив російський FPV-дрон.

41-річний майор поліції Андрій Ладика загинув на місці. Його колега старший лейтенант поліції Дмитро Можаровський зазнав тяжких поранень,

– розповіли у поліції.

У Андрія залишилися син та дочка, а також дружина й мама.

Володимир Тимошко висловив щирі співчуття рідним майора поліції Андрія Ладики.

Що відомо про трагічний обстріл правоохоронців у Вовчанську

22 травня очільник МВС Ігор Клименко розповів, що росіяни вдарили FPV-дроном у машину, якою двоє правоохоронців їхали вивозити людей з Вовчанська.

Міністр сказав, що працівники поліції рятують мирних людей, попри ризики для власного життя та здоров'я. Тож про цю самопожертву потрібно пам'ятати завжди.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цей удар – тероризм у чистому вигляді.

Лубінець пояснив, що транспорт поліції не може бути військовою ціллю відповідно до норм міжнародного права. Адже його використовують у гуманітарних цілях. Ба більше, сплутати його з військовим – неможливо, бо він промаркований і позначений.

24 Канал щиро співчуває рідним та колегам Героя!