Під час окупації Чорнобильської зони відчуження пожежі охопили 10 тисяч гектарів території

За той час, як Чорнобильська зона відчуження була під контролем російських військ, пожежі охопили понад 10 тисяч гектарів території.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

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Пожежі фіксували у західній частині зони відчуження – на кордоні з Житомирською областю та неподалік Чорнобильської АЕС.

Пожежі могли спричинити російські війська

Крамаренко повідомив, що частково причиною цих пожеж могли стати бойові дії російських військ.

За цей час, відповідно до аналізу зображення супутникових знімків, ми нарахували понад 10 тисяч гектарів (території, яку охопила пожежа – 24 канал)… Частково на місці пожеж, у західній частині зони відчуження йшли бойові дії. Швидше за все, це і спричинило виникнення пожеж,

– розповів Крамаренко.

Він додав, що деякі співробітники АЕС помітили, що під час руху у танків "дуже іскрить вихлопна система". Через це неодноразово фіксували загоряння сухої трави.

На щастя, тепер усі пожежі ліквідовані за допомогою рятівників та погодних умов.

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