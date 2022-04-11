Під час патрулювання чорноморського узбережжя ЗСУ виявили надгробок Путіна: кумедне відео

Патрулюючи Чорноморське узбережжя, українські захисники помітили незвичну знахідку. Просто на пляжі вони "випадково" виявили надгробок Володимира Путіна.

Військові пожартували, що Путіна навіть море не прийняло, бо не місце йому на нашій землі та морі.

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В Оперативному командувані "Південь" повідомили, що ЗСУ патрулюють, забезпечують безпеку та захист людей і обов’язково зачистять нашу землю від непотребу.

Так, вони на узбережжі помітили надгробок президента РФ Володимира Путіна. Там вигравіювати напис "Рускій воєнний корабль", а дата смерті була вказала – 24 лютого 2022 року.

ЗСУ виявили надгробок Путіна на узбережжі Чорного моря: дивіться відео



Військові додали, що прогулянки узбережжям для цивільних громадян в сучасних умовах можуть бути вкрай небезпечні.

До слова, на Запоріжжі російські десантники, які керували бойовою машиною, напилися та потопили її. Ймовірно, окупанти також загинули.

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