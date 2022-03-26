Під час розмови Дуди із Зеленським російські війська обстрілювали Львів

Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели відеоконференцію. Президент України розповів, що окупанти атакували Львів якраз під час розмови.

Зокрема глава Української держави пояснив, що удар відбувся, коли розмова між президентами добігала кінця. Про це написали на сайті Офісу Президента.

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Росія ударила ракетами по Львову під час розмови президентів

Володимир Зеленський подякував країні за прийняття 2,3 мільйона українців. Також президент вкотре попросив Анджея Дуду надати літаки.

Коли розмова між президентами добігала кінця, Львів зазнав повітряного удару російськими ракетами. Львів розташований за 50 кілометрів від польського кордону,

– мовиться у повідомленні.

Варто відзначити, що перед тим Володимир Зеленський пояснив: "Якщо партнери не допоможуть Україні з літаками й танками, а такі можливості у них є, то існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову".

Президент України пояснив, що мовиться про їхні кордони, їхні міста. Ба більше, тоді Росія піде далі.

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