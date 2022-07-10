Під час тривоги у Харкові чули вибухи: місцеві повідомляють про пожежу

Під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Відомо, що у місті спалахнула пожежа.

Тривогу в місті оголосили о 03:12 9 липня. Про вибухи повідомили орієнтовно в 03:28 – тобто за понад 15 хвилин після сирен.

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У Харкові знову вибухи

Вибухи у Харкові,

– повідомило Суспільне.

Попередньо, як повідомили у телеграм-каналі "Харьков Life", на місці "прильоту" виникла пожежа.

Варто пригадати, що людей закликають під час тривоги перебувати в укриттях. Тільки о 03:55 у місті оголосили про відбій повітряної тривоги.

Варто зазначити, що у Дніпрі та на Запоріжжі повітряної тривоги не було, проте там люди чули декілька вибухів. Найімовірніше – роботу системи ППО.

Коротко про останні новини з Харкова

8 липня українські прикордонники повідомили, що відтісняють ворога далі від Харкова. Під час зачистки одного з сіл були зіткнення з окупантами. Через це, на жаль, кілька наших воїнів зазнали поранень. Натомість російських окупантів вдалось взяти у полон.

Того ж таки 8 липня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що вперше за кілька тижнів не було нічних обстрілів Харкова.

У цей же день радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що біля Харкова стоїть російська 144 дивізія та одна з бригад берегової охорони. Додав, мовляв, якщо підуть на місто – буде неприємно. Однак Арестович запевнив, що, на його думку, напрямок її руху буде не харківський.

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