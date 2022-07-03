Під час тривоги в Одеській області був "приліт" у базу відпочинку: жертв немає

Під час повітряної тривоги на Одещині знову пролунав вибух. Відомо про потрапляння ракети.

Відповідну інформацію підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Про це стало відомо в ніч проти 3 червня.

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На Одещину знову прилетіла ракета

Попередньо відомо, що ворожа ракета вдарила по області під час повітряної тривоги.

За інформацією ОК "Південь" ракета поцілила у господарчу будівлю прибережної зони бази відпочинку,

– мовиться у повідомленні.

Також попередньо відомо, що значних руйнувань та постраждалих немає.

Тривога в області тривала буквально 20 хвилини – від 21:06 по 21:31 2 червня. Згодом ЗМІ писали, що ракету збила система протиповітряної оборони.

Коротко про останню трагічну атаку на Одещину

В ніч проти 1 червня Росія випустила по Одещині з літаків стратегічної авіації 3 ракети Х-22. Летіли вони у Білгород-Дністровський район Одеської області з Чорного моря.

Як наслідок, ракети поцілили в дві бази відпочинку та в одну 9-поверхівку. Відомо, що ворог знищив цілий під'їзд житлового будинку Сергіївці на Одещині.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що під час оголошення повітряної тривоги жоден із жителів будинку не зійшов у сховище. Повідомлення про ймовірний ракетний удар – проігнорували.

3 червня речник Одеської ОВА Сергій Братчук пояснив, що лікарі роблять все можливе, щоб врятувати 31 постраждалу людину. За його словами, у важкому стані перебувають 2 постраждалих. На жаль, відомо про 21 загиблого мирного жителя. Серед жертв – 10-річний хлопчик.

3 червня у Одесі оголосили день жалоби за всіма загиблими людьми. У місті на будівлях потрібно спустити державні прапори, усі розважальні заходи та спортивні змагання перенесли.

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