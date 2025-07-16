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24 Канал Новини України Під час тривоги по балістиці вибух пролунав на Сумщині
16 липня, 17:31
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Під час тривоги через балістику вибух пролунав на Сумщині

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • 16 липня на Сумщині під час тривоги пролунав вибух, імовірно, від балістичної ракети "Іскандер-М".
  • Повідомлялося про ворожі розвідувальні БпЛА в районі Шостки.

Увечері 16 липня в Україні оголосили тривогу. В Сумській області чули звук вибуху.

24 Канал збирає, що відомо про це.

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Що відомо про вибухи на Сумщині увечері 16 липня?

Кореспонденти Суспільного о 17:29 повідомили про вибух у Шостці. На Сумщині тривогу оголосили о 17:23, і вона триває. Вона пов'язана із загрозою балістики.

Повітряні сили та монітори також написали, що в районі Шостки перебувають ворожі розвідувальні БпЛА.

Вибух пролунав в межах Шосткинського району Сумської області. Попередньо, було застосовано одну балістичну ракету "Іскандер-М", 
– повідомив телеграм-канал monitor.

Моніторингові спільноти інформували, що балістична загроза була з Воронежа та Брянська.

У більшості областей швидко дали відбій, але не на Сумщині.

Де зараз тривога в Україні

24 Канал оперативно пише у своєму телеграм-каналі про обстріли України.

Наразі не відомо, чи є наслідки обстрілу Шостки. 