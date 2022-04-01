Під час відходу окупанти замінували Бучу

Російські війська відійшли з міста Буча, що на Київщині. Нашим бійцям вони лишили "сюрпризи" у вигляді мін.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, російські загарбники замінували чимало об'єктів інфраструктури у межах Бучі.

Важливо Мер Бучі офіційно підтвердив визволення міста від окупантів

Крім того, окупанти здійснили мінування цивільних споруд.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику та проводять контратаки на окремих напрямках, звільняючи українські міста і села,

– наголосили у Генштабі ЗСУ.

Раніше секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський заявив, що у місті багато замінованої техніки, будинків і навіть тіл. Тож наразі повертатися у Бучу небезпечно. Така ж ситуація і в Ірені, який українські захисники звільнили раніше.

Зауважимо, що українські військові продовжують звільняти населені пункти Київщини від російських військ. 1 квітня під контроль наших захисників перейшли 15 сіл та міст. Окупанти частково відводять підрозділи окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків.

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