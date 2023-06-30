ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, – Буданов

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зробив невдалу спробу збройного заколоту в Росії. Під час розгортання клоунади ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка вагнерівців.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Мініоборони Кирило Буданов. Він додав, що це сильно підняло йому настрій.

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Розвідка знала про плани Пригожина

Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині Росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій,

– зазначив Буданов.

Крім того, він підтвердив, що українська воєнна розвідка давно знала про наміри здійснити подібні дії всередині Росії. Заколот Пригожина тривав буквально 2 дні, тому якихось серйозних змін на фронті не відбулося.

Однак військово-космічні війська Росії втратили 8 військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака Іл-22М.

"Ми не очікуємо появи ПВК "Вагнера" в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий", – зауважив глава ГУР.

ФСБ має ліквідувати Пригожина

За словами керівника ГУР, російські спецслужби отримали завдання знищити ватажка вагнерівців.

"Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи та досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання", – зазначив Буданов.

Додамо, що раніше вже була інформація про те, що Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі. Зокрема, ексглава ЦРУ Девід Петреус порадив йому перебувати подалі від відчинених вікон у новому місці в Білорусі.

Крім того, багаторічна експертка з питань Росії Джилл Догерті також припустила, що Пригожина можуть вбити у Білорусі.

"Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, ти йди в Білорусь", він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить. Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі", – сказала Догерті.

Однак вона додала, що це важка дилема для Москви, тому що поки Пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває.