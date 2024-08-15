Під час звернення Зеленський закликав Верховну раду переглянути законодавство

Під час звернення 15 серпня Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше розглянути 3 важливі питання, пов'язані з захистом країни. І позбавити нагород усіх зрадників.

Він зазначив, що важливі законодавчі рішення потрібно впроваджувати оперативно. Про це пише 24 Канал.

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Звернення Володимира Зеленського за 15 серпня

Президент провів Ставку щодо ситуації на фронті та обмін полонених

Володимир Зеленський провів Ставку. На ній доповідав головком Сирський щодо ситуації на фронті та основні напрямки захисту: Торецьк, Покровський та інші. Найбільше ворог штурмує саме там.

Пріоритетне постачання – саме туди. Всього, що зараз необхідно. Окремо Головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування. Є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура,

– сказав президент.

Загалом, за словами президента, звільнені уже більш ніж 80 населених пунктів.

Також під час Ставки була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Зеленський повідомив, що було багато делікатних деталей щодо формування списків і роботи з партнерами.

Я доручив ГУР, МВС, СБУ, ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. А також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Все буде представлено на брифінгу,

– сказав Зеленський.

Щодо посилення правових позицій України

Президент повідомив, що уже в серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. "Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям", – сказав він.

Про що мовиться:

Маємо гарантувати на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції чи братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. Кожен воїн, який захищає Україну, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується і українських легіонерів, які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути громадянами України. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Маємо це владнати.

У зрадників варто забрати нагороди

Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто служить Путіну або виправдовує його війну чи допомагає злу, не заслуговує зберігати все те, чим його чи її відзначала Українська держава.

Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті,

– заявив Володимир Зеленський.

Він попросив Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань "невідкладно найближчим часом".

