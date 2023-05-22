Під час "звільнення" Грайворона постраждав чиновник: його госпіталізували з пораненням гомілки

В Росії заявили, що під час подій у Бєлгородській області, у місті Грайворона поранення отримав заступник голови адміністрації міста. Його госпіталізовано до лікарні з пораненням гомілки.

Про те, що постраждав чиновник – повідомили у телеграм-каналах, інформує 24 Канал. Зазначають, що сталось це під час обстрілу будівлі адміністрації, коли російські добровольці зайшли у Грайворон.

Дивіться також Вертолітопад у росіян: над Бєлгородом впав Мі-8, а на Донеччині ЗСУ приземлили – Мі-24

Заступника голови адміністрації міста Грайворона поранено під час обстрілу будівлі адміністрації. Також поранення зазнали два співробітники МНС,

– йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що мова про заступника голови Грайворонського району Анатолія Бляшенка. Чиновника госпіталізували із пораненням гомілки.



Поранено Анатолія Бляшенка / Фото росзмі

Під час "боїв" постраждали троє людей

У Грайвороні є ще троє постраждалих – двоє чоловіків і одна жінка з осколковими пораненнями. Про це повідомила місцева влада. Так, за словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, усі троє потерпілих госпіталізовані до лікарні, їхній стан оцінюють як середньої ступені тяжкості.

Гладков також каже, що пошкоджено також приватні будинки.

"Снарядами пошкоджено 3 приватні житлові будинки, внаслідок чого вони спалахнули. Також влучення є і в будівлю адміністрації", – йдеться у повідомленні.

До теми Плани щодо заходу в Крим змінились: як українці реагують на події під Бєлгородом

Що відбувається у Бєлгородській області: хронологія