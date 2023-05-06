Резніков заявив, що під час операції зі звільнення Херсона у ЗСУ були мінімальні втрати

Успіх контрнаступу ЗСУ полягає саме у правильній та професійній організації підготовки. Саме тому під час звільнення Херсону втрати були мінімальними.

Планування командування правильне, грамотне та продумане. Про це Резніков розповів у проєкті журналіста Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

До речі Думав, що в глибокому тилу, – Резніков розповів, як російський генерал потрапив у полон

Як Україна планувала наступ

Планування полягає у застосуванні всіх сил і засобів, ситуативній поінформованості, а також – майстерності наших військових-десантників.

До теми Резніков наголосив, що необхідно розвивати український БпЛА-сектор – аби Україна не залежала від когось. Адже обізнаність і видимість ситуації на тлі є одним із ключових моментів при наступі.

Під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ використовували систему "Очі". Про це не оголошували, але Україна має систему, в якій є оператор, що має контакт з іншими, а координують дії військових на землі.

Як готували Херсон

За словами Резнікова, підготовка до деокупації правобережжя Херсонщини зайняла чимало часу. Робота планувалася заздалегідь та капітально.

Щоб звільнити Херсон, обстрілювали мости та переправи. Все для того, аби "не йти в лоб". Таким чином можна зробити висновок, що Херсонська операція – це небагато втрат.