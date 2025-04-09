Під Черкасами пролунали вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних містах України. У ніж з 9 на 10 квітня вибухи пролунали під Черкасами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Черкаському районі

Повітряну тривогу у Черкаському районі оголосили о 21:25. Однак вже о 22:51 з'явилася інформація про вибухи неподалік Черкас.

Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що раніше моніторингові спільноти попереджали про рух російських ударних БпЛА з Кіровоградської області в напрямку Черкаської області.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що раніше про роботу ППО в Запоріжжі повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Місто атакували кілька груп російських ударних БпЛА. Федоров також закликав перебувати в безпечних місцях до сигналу відбою повітряної тривоги.