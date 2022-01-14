Під чужим прапором: розвідка попередила, що Росія готує спецоперацію на Донбасі

Держава-агресорка може готуватись до проведення спецоперації на Донбасі під чужим прапором. Таким чином Росія хоче створити привід для вторгнення.

Росія вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації. Таку інформацію отримав Вашингтон. Про це заявив радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван.

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Хочуть сфабрикувати привід вторгнення

За словами Саллівана, США мають докази, що бойовиків на Донбасі навчили вести бойові дії в міській місцевості та використовувати вибухівки для проведення саботажу. Чиновник детальніше розповів про інформацію, яку надала американська розвідка. Мовиться про ймовірну спецоперацію Москви.

Росія закладає основу, щоб мати можливість сфабрикувати привід для вторгнення,

– сказав радник.

Повтор сценарію 2014 року

Окремо Салліван наголосив, що Росія готується повторити сценарій 2014 року. За його словами, окупанти "знову готують п'єсу 2014 року".

Ба більше, адміністрація США матиме додаткові подробиці. За добу обіцяють розповісти й про них.

Приводом нападу може стати "спроба перевороту в Україні"

Напередодні у Байдена заявляли, що приводом для нового вторгнення Кремля може стати спроба держперевороту. Мовиться, зокрема, про диверсію, саботаж та інформаційні операції.

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