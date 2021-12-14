Під Франківськом пасажирський потяг розчавив авто: є жертви
14 грудня 2021 , 09:12Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У ніч на 14 грудня на Івано-Франківщині трапилася трагедія. Пасажирський потяг протаранив автомобіль ВАЗ, через що 2 людей загинули.
Трагедія трапилася близько опівночі на залізничному переїзді у Клузові Івано-Франківської області. На місце події прибули рятувальники та правоохоронці.
До теми На Кільцевій дорозі у Києві сталася дуже масштабна аварія за участю 5 машин
Водій ймовірно проігнорував сигнал
За попередніми даними, водій авто, яке рухалося в напрямку Івано-Франківська, проігнорував сигнал про заборону переїзду. Саме це спричинило зіткнення з поїздом.
ДТП на Франківщині / Фото Galka
Унаслідок аварії загинули 2 людей – 29-річний чоловік та 36-річна жінка, які були в автомобілі.
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- На Харківщині електричка збила чоловіка. Той у навушниках з тачкою переходив через переїзд, через що не почув наближення потяга.
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- На Харківщині згодом трапилася схожа трагедія за участю інтерсіті Полтава – Харків. Через аварію, в якій загинула жінка, кілька потягів затрималися.
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