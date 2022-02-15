Під хакерську атаку потрапили майже всі українські банки та Дія

В Україні продовжується хакерська атака на фінансові установи. Тепер зловмисники атакують Дію.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Ddos-атака почалася і на Дію. Міністр назвав цю акцію очікуваною.

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До атаки можуть бути причетні Росія та Китай

За словами Михайла Федорова, атаку на сайти фінустанов, силових структур та на Дію можуть здійснювати з Росії та Китаю.

Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів Дії атака залишилася непомітною,

– заявив Федоров.

Міністр наголосив, що зараз доводиться працювати під тиском та провокаціями, однак необхідно зберігати спокій.

У Дії не виникло серйозних збоїв, щоправда у деяких користувачів виникають проблеми з додатком.



Дехто таки відчуває наслідки атаки на Дію / Скриншот

Атака на фінустанови

Засновник Монобанку Олег Гороховський заявив, що Ddos-атаки зазнали ще й "Альфабанк" та "А-банк". Монобанк також. Гороховський наголосив, що якщо атака продовжиться – фінустанова вживе заходів.

Зараз, п'ять хвилин тому, пішли масовані запити з вузла в Нідерландах. Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну,

– заявив Гороховський.

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