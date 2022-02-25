Під Харковом розбили колону російських "Градів": відео з місця події

У селищі П'ятихатки Харківської області українські військові розбили колону російських "Градів". Напередодні там відбувалися бої.

Українські військові активно дають відсіч ворогу. Місцеві мешканці опублікували відео з розбитими "Градами" на вулицях.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Дивіться відео з розбитою технікою Росії:

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