Під Харковом розбили колону російських "Градів": відео з місця події
25 лютого 2022 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Харьков LIVE"
У селищі П'ятихатки Харківської області українські військові розбили колону російських "Градів". Напередодні там відбувалися бої.
Українські військові активно дають відсіч ворогу. Місцеві мешканці опублікували відео з розбитими "Градами" на вулицях.
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