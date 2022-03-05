Під Харковом – величезне кладовище російської техніки: мотивуюче відео

Україна уже 10 добу рішуче протистоїть армії орків. Найзапекліші бої точаться, зокрема, на Харківщині.

Ворог зазнає нищівних втрат. Під Харковом, зокрема, уже утворилось величезне кладовище російської військової техніки, яка "не змогла".

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Спалений металобрухт орків зафільмував один з українських захисників. Герой відео зазначив, що саме так має виглядати кожен російський окупант на території України.

На відео видно, як незлічима кількість одиниць спаленої техніки ворога "зупинилась" і більше нікуди не поїде.

Кладовище спаленої російської техніки під Харковом: дивіться відео

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