Під Харковом ЗСУ ліквідували російського полковника Курила

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників. У боях під Харковом Збройні Сили знешкодили командира 200-ї окремої мотострілецької бригади полковника Дениса Курила.

Росіян, які прийшли в Україну обстрілювати міста та вбивати мирних жителів, стає все менше. Військове керівництво держави-агресорки не є винятком.

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ЗСУ ліквідували російського полковника Курила

У боях під Харковом Збройні Сили України ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила,

– повідомили військові.

Як відомо, 200-а бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої "спеціальної військової операції". За наявними даними, в Україні знищили 2 батальйонні тактичні групи 200-ї окремої мотострілецької бригади.

Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1 500 військових.

Українські захисники підсумували, що "українське сафарі 2.0" триває.

Зауважимо: у Генштабі ЗСУ також повідомили, що станом на ранок 29 березня українські воїни вже ліквідували приблизно 17 200 окупантів.



Полковника курила більше немає / Фейсбук СтратКому ЗСУ

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