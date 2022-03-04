Під Харковом ЗСУ пішли у контрнаступ та зайняли позиції кордону, – Синєгубов

Українські герої дають відсіч російським окупантам, які нещадно бомбили місто. Ворог здає позиції та почав відступати.

Російські війська не зуміли захопити Харків та бомбили житлові райони авіацією та реактивною артилерією, намагаючись завдати місту якнайбільшої шкоди. Тепер їм доведеться скуштувати люті українських захисників.

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Контрнаступ під Харковом

Збройні сили України відтіснили окупантів від міста. Як розповів голова військової адміністрації Харківщини Олег Синєгубов, ЗСУ вдалося витримати напад ворога та перейти у фазу не просто відсічі, а контрнаступ та відкинути сили окупантів від Харкова.

Лінію ворога вони відсунули в Сумському напрямку від Харкова, повністю зайнявши позиції державного кордону,

– заявив Синєгубов.

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