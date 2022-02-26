Під Херсоном російські окупанти підбили "швидку", у якій везли пораненого

Російські військові цинічно обстріляли машину швидкої допомоги, у якій перебував поранений. У мережі опублікували відео з місця події.

На кадрах видно, що медики намагаються надати пацієнтові допомогу просто посеред поля. Однак безрезультатно. За даними журналістки Анжели Слободян, унаслідок російської атаки загинув поранений, якого везли в лікарню.

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Повідомляється також про ще одного загиблого – 64-річного водія "швидкої". Отримав поранення і 52-річний фельдшер, він у лікарні. Відомо, що окупанти відкрили обстріл по ще одній "швидкій", але їй вдалося проскочити.

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