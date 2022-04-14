Під Києвом на кілька днів перекрили трасу на Чоп в районі Калинівки
14 квітня 2022 , 13:13Читать новость на русском
Джерело:Укравтодор
Укравтодор повідомив про перекриття дороги М-06 Київ – Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр. Це зроблено з міркувань безпеки.
Зокрема, це стосується під'їздів до траси поблизу 51 кілометра. Відповідне повідомлення було опубліковано сьогодні, 14 квітня, на сторінці Укравтодору у фейсбуці.
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Державне агентство повідомляє, що обмеження набувають чинності сьогодні, 14 квітня, о 9:30 і триватимуть щонайменше 3 дні.
Укравтодор просить людей бути уважними, враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні безпечні шляхи.
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