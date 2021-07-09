Без ближнього світла: під Києвом мопед влетів у вантажівку, є загиблі – фото
Джерело:Патрульна поліція Київської області
Смертельна аварія сталася вранці 9 липня на трасі Київ — Ковель. Водій фури рухався в напрямку Житомира, коли у його транспортний засіб прилетів мопед.
Двоколісним транспортним засобом користалися чоловік та жінка, яких від удару відкинуло від вантажівки на кілька десятків метрів. Внаслідок ДТП вони миттєво загинули.
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Без світла виїхав на головну
У постраждалих не було жодного шансу / Фото патрульної поліції Києва
- Аварія сталася близько 4:00 9 липня на 44 кілометрі дороги Київ – Ковель. Цією ділянкою траси можна їхати на швидкості 90 кілометрів на годину.
- За попередніми даними, власник мопеду виїхав з другорядної дороги на головну, однак не пропустив фуру.
- Крім того, у двоколісного транспортного засобу не працювало ближнє світло.
- Через сукупність цих факторів мопед влетів у багатотонну фуру, що рухалася на чималій швидкості. Шансів вижити у пілота та пасажирки мопеда не було.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо ДТП із постраждалими. Втім, скоріш за все, за вчинення цього злочину нікого не покарають, оскільки порушив правила дорожнього руху власник мопеда.
Мопед влетів у вантажівку / Фото патрульної поліції Київської області
Медики швидкої, які прибули на місце події, лише зафіксували загибель постарждалих. Водій фури травм внаслідок аварії не отримав. Патрульні поліцейські займалися регулюванням руху на трасі.