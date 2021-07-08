Встановили рекорд: під Києвом висіяли величезний тризуб
Джерело:Фейсбук Лани Вєтрової
Неподалік аеропорту Бориспіль був встановлений рекорд – на полі висіяли велетенський майже 300-метровий Тризуб, який видно з літака. Площа малюнку – 60 тисяч квадратів.
Рекордний герб з'явився на полі в селі Велика Олександрівка. Про встановлення рекорду повідомила представниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.
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Неймовірні розміри
Тризуб засіювали комбайни за спеціально зробленою схемою. Так, на полі площею 60 тисяч квадратів висіяли рекордний герб України.
Про герб у цифрах:
- 406 270 – стільки насіння використали
- 60 000 метрів квадратних – загальна площа поля з гербом
- 275 метрів висота символіки
- 138 метрів ширина
Проєкт був створений з ініціативи компанії AgriLab та Limagrain.
Рекордний тризуб висіяний на полі за 12 кілометрів від аеропорту Бориспіль і його добре видно з вікон літаків, які пролітають над ним,
– пише Вєтрова.
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