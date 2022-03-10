Знищити окупантів вдалося бійцям з 72 бригади ЗСУ та полку "Азов".

До теми ЗСУ збили танки окупанта у Бородянці на Київщині – потужне відео

Українським захисникам вдалося майстерно розбити ще одну колону ворога на Київщині. Де саме це сталося – поки невідомо.



Загалом, як розповіли у МВС, ніч на 10 березня була складною, хоча є значні успіхи – ЗСУ пішли в контратаку під Києвом і підбили 5 танків. На околицях столиці тривають бої, проте українські захисники відбивають наступальні угруповання окупантів і утримують оборону.

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