Нема кому стрибати у фонтани: в ISW оцінили втрати російських десантників

Інститут вивчення війни в своєму останньому звіті вказує на втрати росіян серед повітряно-десантних сил. Сили оборони України проріджують ряди елітних підрозділів росіян, зокрема на лівому березі Дніпра.

Аналітики відзначають, що Росія недалекоглядно кидає людей наступати вздовж усієї лінії фронту. Через це російські десантники зазнають тяжких втрат на кількох ділянках фронту в Україні.

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Які втрати десантників

Самі російські "воєнкори" визнають їхню серйозність. Ідеться про те, що десантники були змушені "виконувати нетипові завдання", тож багато з них навіки залишилися в степах України. Кістяк найбільш досвідчених офіцерів утрачено, а щоб поповнити лави бійців, потрібно багато часу та грошей.

У росіян лишається дуже мало навчених і досвідчених кадрів – вони буквально на вагу золота. А ті, що є, не встигають відновитися та відпочити. Елітні війська росіян вимиваються, контрактників не так багато.

Росія кинула десантників на Кринки, і ВДВ "сточилися"

104 дивізія ВДВ, "імовірно, зазнала надзвичайних втрат поблизу Кринок через неадекватну повітряну та артилерійську підтримку та недосвідченість її особового складу". Можливо, ці десантники відійдуть з Кринок, щоб поповнити свої лави. Поки ж їх поповнюють випускниками командних училищ – тобто недосвідченими бійцями.

Росіян мінусують, але радіти зарано

Британське міноборони наводило статистику загальних утрат росіян. Говорилося про те, що "середньодобова кількість втрат росіян в Україні зросла майже на 300 протягом 2023 року", а прогнозували втрату понад півмільйона до кінця 2024 року – якщо нинішній рівень втрат збережеться.

Утім, в ISW попередили: все може змінитися.

Нинішній рівень втрат не слід вважати постійним: російське військове командування може змінити темп наступальних операцій або витратити час на відновлення своїх сил для більш ефективних наступальних операцій у майбутньому. Західні партнери України повинні остерігатися самозаспокоєння, оцінюючи російські втрати і оперативні невдачі в Україні,

– написали у звіті.

Загарбники втрачають людей